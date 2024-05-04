На Закарпатье будут судить мужчину, который под предлогом поиска пропавшего военного выманил у его жены 10500 долларов

Он заверил женщину, что якобы владеет информацией о пребывании военного в плену России и имеет необходимые связи.

На Закарпатье будут судить мужчину, который под предлогом поиска пропавшего военнослужащего выманил у его жены 10 500 долларов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, прокуратура направила на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении жителя Тячевщины по факту совершения мошенничества в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый под предлогом помощи в поиске пропавшего военнослужащего ВСУ незаконно завладел деньгами его супруги. Он заверил женщину, что владеет информацией о пребывании военного в плену России и имеет необходимые связи. Чтобы способствовать возвращению мужчины, потерпевшая должна была предоставить 10 500 долларов.

Житель Ужгорода, доверившись злоумышленнику, в течение апреля-мая прошлого года передала ему деньги несколькими частями. В дальнейшем, поняв, что ее обманули и не имели реального намерения помочь, обратилась в правоохранительные органы.

Отметим, что правонарушитель – ранее судимый за кражу и на момент совершения преступления отбывал испытательный срок наказания, назначенного ему приговором Хмельницкого горрайонного суда.

В настоящее время рассмотрение производства проходит в Ужгородском горрайонном суде. Сам обвиняемый находится под стражей.

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