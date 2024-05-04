На Закарпатье произошел конфликт со стрельбой возле ТЦК – в полиции отреагировали

Сотрудникам ТЦК и СП пришлось произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками ТЦК и СП на Закарпатье.

Как сообщили в полиции области, в пятницу вечером, 3 мая, у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку.

Виновным в совершении хулиганства грозит заключение сроком до 7 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.