Денис Малюська о мобилизации осужденных за убийство: «А для чего человек идет на войну, как не убивать»

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал возможность мобилизации осужденных: «Если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно – это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме – сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет».

Источник фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал принятый 8 мая как закон законопроект 11079-1 о мобилизации осужденных.

«Осужденные за убийство двух и более, например – если мы эту категорию берем: а зачем человек идет на войну, как не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно – это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме – сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог», - отметил Денис Малюська в интервью BBC Украина.

На вопрос, не схоже ли это с практикой рф, где мобилизовали узников, он заметил, что «был бы слеп, если бы не видел параллели».

«Безусловно, параллель существует. Не нужно обманывать себя, но все же речь идет о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили уйти, у них никого не готовили, без подготовки это было больше просто «мясо».

Мы же о других историях говорим, это контракт (на службу в ВСУ). Контракт – это согласие, это юридические механизмы, не просто завербовались, выпущены, потом не знают, что делать. Это оценка рисков каждого выходящего субъекта. Короче говоря, это как братья, не знаю, большой футбол где-то на каком-то чемпионате под эгидой УЕФА – и что-то уличное, где если проигравшая недовольная команда – она начинает бросаться камнями. Ну, то есть аналогии есть, и то и то – типа футбол, но правила игры немного другие» - отметил он.

По просьбе назвать цифры – сколько вообще Украина способна привлечь в армию этих мужчин призывного возраста, заключенных или с судимостями, Денис Малюська отметил, что «тысяч десять можно было бы привлечь, может немного больше».

«Десять-двадцать тысяч. Точно не больше. Но опять же вопрос в подходах. Я говорю цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное.

От военно-врачебных комиссий тоже многое зависит. Если честно, откровенно – я не очень понимаю… Вот у нас уже был опыт прохождения заключенными ВЛК. Это подход, где перед тобой должен быть человек с идеальным здоровьем. По крайней мере, они применяли в отношении наших учреждений такой подход. Это должно быть просто, не знаю, «двухметровый ариец-блондин со знанием трех иностранных языков».

Но кажется, что подход сейчас изменился, сейчас Вооруженные Силы более настроены, чтобы меньше преград создавать для мобилизации.

Поэтому, возможно, этого субъективизма станет меньше. По крайней мере, я на это очень рассчитываю, потому что опять же у нас война… Мы не выбираем людей, чтобы шли парадом по Крещатику на 24 августа» - добавил он.

Также, по словам министра, мобилизация осужденных позволит снизить количество лиц, находящихся в учреждениях наказаний.

Так, относительно того, увеличилось ли с начала полномасштабной войны количество лиц в учреждениях исполнения наказаний, Денис Малюська отметил, что «в расчете на абсолютное количество их стало поменьше по сравнению с довоенным временем. А в расчете на количество конкретно в учреждениях исполнения наказаний – увеличилось».

«В чем проблема? У нас многие учреждения эвакуировали, вывезли людей. Многие учреждения были оккупированы. Соответственно, количество учреждений у нас резко уменьшилось – работающих, готовых принимать – а людей уменьшилось не так много, а порой и увеличилось.

Если мы говорим о следственном изоляторе города Киева – там, например, количество людей существенно увеличилось по сравнению с довоенным временем. Поэтому эта ситуация разная в зависимости от учреждения, но в целом концентрация людей в расчете на среднее учреждение – оно увеличилось существенно.

У нас переполнены учреждения исполнения наказаний, в том числе следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде. А в больших городах огромное переполнение. Потому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь», - подчеркнул он.

«Действительно, у нас добавилась новая категория, которая раньше не была распространена, вообще отсутствует – это коллаборанты и государственные изменники.

Я действительно хочу верить в то, что мы не в советское время живем – когда если есть арест, это значит, что должен быть и приговор, и человек должен получить тюремное заключение. Должны быть все-таки какие-то оправдательные приговоры кое-где. Исключительно из статистических соображений. Поэтому, вероятно, не все они станут осужденными и переедут в тюрьму.

Но, в принципе, да, я бы выделил два фактора, которые повлекли за собой всплеск наполненности учреждений исполнения наказаний – это новые категории преступлений, связанных с войной, коллаборанты в первую очередь.

И второй фактор – это то, что сейчас очень много огнестрельного оружия на руках. И это влечет за собой увеличение количества преступлений, связанных с огнестрельным оружием, с его использованием. Поэтому это два фактора, которые нам важно учитывать», - отметил Денис Малюська.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по принятому закону о мобилизации осужденных условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не будет применяться к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 6-4. 348 УК, а также к осужденным должностным лицам, которые согласно пункту 1 ч. 3 примечания к статье 368 УК занимали особо ответственное положение.

Таким образом УДО нельзя будет применить к лицам, осужденным по статьям об изнасиловании, сексуальном насилии и подобных преступлениях, теракте, создании террористической организации и подобных преступлениях, за вождение в состоянии опьянения, если это повлекло за собой гибель нескольких лиц, за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

Автор: Наталя Мамченко

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