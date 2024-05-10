Денис Малюська про мобілізацію засуджених за вбивство: «А для чого людина йде на війну, як не вбивати»

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував можливість мобілізації засуджених: «Якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно – це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці – зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років».

Джерело фото: kmu.gov.ua

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував ухвалений 8 травня як закон законопроект 11079-1 про мобілізацію засуджених.

«Засуджені за вбивство двох і більше, наприклад – якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче, якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно – це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці – зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог» - зазначив Денис Малюська в інтерв’ю ВВС Україна.

На питання, чи не схоже це із практикою рф, де мобілізували в’язнів, він зауважив, що «був би сліпий, якби не бачив паралелі».

«Безумовно, паралель існує. Не треба обманювати себе, але все ж мова йде про різницю в підходах. У них це була примусова мобілізація, у них всіх примусили піти, у них нікого не готували, без підготовки це було більшою частиною просто «м'ясо».

Ми ж про інші історії говоримо, це контракт (на службу в ЗСУ). Контракт – це згода, це юридичні механізми, не просто завербували, випустили, потім не знають, що зробити. Це оцінка ризиків кожного суб'єкта, який виходить. Коротше кажучи, це як брати, не знаю, великий футбол десь на якомусь чемпіонаті під егідою УЄФА – і щось вуличне, де якщо команда, яка програє незадоволена – вона починає кидатись каменюками. Ну, тобто, аналогії є, і то і то – типу футбол, але правила гри трішки інші» - зазначив він.

На прохання назвати цифри – скільки взагалі Україна здатна залучити до війська цих чоловіків призовного віку, які ув'язненні або з судимостями, Денис Малюська зазначив, що «тисяч десять можна було б залучити, може трошки більше».

«Десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна.

Від військово-лікарських комісій теж багато чого залежить. Якщо чесно, зовсім відверто – я не дуже розумію… От у нас вже був досвід проходження ув'язненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, «двометровий арієць-блондин зі знанням трьох іноземних мов».

Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації.

Тому, можливо, цього суб'єктивізму стане менше. Принаймні, я на це дуже розраховую, тому що, знову ж таки, у нас війна… Ми не обираємо людей, щоб ішли парадом по Хрещатику на 24 серпня» - додав він.

Також, за словами міністра, мобілізація засуджених дозволить зменшити кількість осіб, що перебувають в установах покарань.

Так, стосовно того, чи збільшилася з початку повномасштабної війни кількість осіб в установах виконання покарань, Денис Малюська зауважив, що «в розрахунку на абсолютну кількість їх стало трохи менше, порівняно з довоєнним часом. А з розрахунку на кількість конкретно в установах виконання покарань – збільшилась».

«В чому проблема? У нас чимало установ евакуювали, вивезли людей. Чимало установ були окуповані. Відповідно, кількість установ у нас різко зменшилась – які працюють, які готові приймати – а людей зменшилось не так багато, а деколи і збільшилось.

Якщо ми говоримо про слідчий ізолятор міста Києва – там, наприклад, кількість людей істотно збільшилась в порівнянні з довоєнним часом. Тому це ситуація різна в залежності від установи, але загалом концентрація людей в розрахунку на середню установу – вона збільшилася істотно.

У нас переповнені установи виконання покарань, зокрема слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде. А у великих містах величезне переповнення. Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу» - підкреслив він.

«Дійсно, у нас додалась нова категорія, яка раніше не була поширена, взагалі відсутня – це колаборанти і державні зрадники.

Я насправді хочу вірити в те, що ми не в радянський час живемо – коли якщо є арешт, це означає, що має бути і вирок, і людина має отримати тюремне ув'язнення. Мають бути все-таки якісь виправдувальні вироки де-не-де. Виключно зі статистичних міркувань. Тому, напевне, не усі вони стануть засудженими і переїдуть у в'язницю.

Але, в принципі, так, я б виділив два фактори, які спричинили сплеск наповненості установ виконання покарань – це нові категорії злочинів, пов'язаних із війною, колаборанти в першу чергу.

І другий фактор – це те, що зараз дуже багато вогнепальної зброї на руках. І це спричиняє збільшення кількості злочинів, пов'язаних з вогнепальною зброєю, з її використанням. Тому це два фактори, які нам важливо враховувати» - зазначив Денис Малюська.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за прийнятим законом про мобілізацію засуджених умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не буде застосовуватися до осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1 , 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 КК, а також до засуджених службових осіб, які згідно з пунктом 1 ч. 3 примітки до статті 368 КК займали особливо відповідальне становище.

Таким чином УДЗ не можна буде застосувати до осіб, засуджених за статтями про згвалтування, сексуальне насильство та подібні злочини, теракт, створення терористичної організації та подібні злочини, за керування авто в стані сп’яніння, якщо це спричинило загибель кількох осіб, за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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