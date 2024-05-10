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Почти 200 политических партий не подали отчеты в НАПК: список

12:22, 10 мая 2024
В НАПК напомнили, что за непредставление отчетов предусмотрены штрафы до 6 800 грн.
Почти 200 политических партий не подали отчеты в НАПК: список
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что почти 200 политических партий не выполнили требование закона по отчетности в НАПК.

В ведомстве напомнили, что 26 апреля завершились кампания отчетности за 2020-2023 годы для непарламентских политических партий, не получающих государственное финансирование, а 26 марта – для парламентских партий.

В целом политпартии и их местные организации подали в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) более 22 тысяч отчетов.

«Однако почти 200 партий не отчитались или сделали это частично», - сообщили в НАПК.

Согласно требованиям Закона Украины «О политических партиях в Украине», Национальное агентство обнародует на официальном вебсайте список политических партий, которые не подали свои отчеты в установленный срок, и обеспечивает привлечение виновных к ответственности, предусмотренной законом.

Национальное агентство напомнило, что за непредставление отчетов предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

Список политических партий, которые не подали (в том числе в определенный срок)/ не в полном объеме (частично подали) Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за период 2020 года:

За период 2021 года:

За период 2022 года:

За период 2023 года:

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