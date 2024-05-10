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Майже 200 політичних партій не подали звіти до НАЗК: список

12:22, 10 травня 2024
У НАЗК нагадали, що за неподання звітів передбачені штрафи до 6 800 грн.
Майже 200 політичних партій не подали звіти до НАЗК: список
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК.

У відомстві нагадали, що 26 квітня завершилися кампанія звітування за 2020-2023 роки для непарламентських політичних партій, що не отримують державного фінансування, а 26 березня – для парламентських партій.

Загалом політпартії та їх місцеві організації подали до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) понад 22 тисячі звітів.

«Проте майже 200 партій не прозвітували або зробили це частково», - повідомили у НАЗК.

Відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», Національне агентство оприлюднює на офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечує притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

Національне агентство нагадало, що за неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Список політичних партій, які не подали (у тому числі у визначений строк)/ не в повному обсязі (частково подали) Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період 2020 року:

За період 2021 року:

За період 2022 року:

За період 2023 року:

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