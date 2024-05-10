Україна отримала перший авіатренажер F-16

Чехія передала Україні авіатренажер винищувача F-16, який вже готують до експлуатації.

Джерело фото: Hromadske

Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16, який був переданий Чехією в одну із бригад тактичної авіації. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Основний модуль тренажера вже проходить тестування, після чого українські спеціалісти готують його до експлуатації.

«Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», – сказав Олещук.

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