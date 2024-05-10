Украина получила первый авиатренажер F-16

Чехия передала Украине авиатренажер истребителя F-16, который уже готовят к эксплуатации.

Источник фото: Hromadske

Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16, который был передан Чехией в одну из бригад тактической авиации. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Основной модуль тренажера уже проходит тестирование, после чего украинские специалисты готовят его к эксплуатации.

"Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", - сказал Олещук.

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