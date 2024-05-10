В Харькове работник фармацевтической компании собирал для рф данные для нанесения ракетных ударов

Для связи с россиянином злоумышленник использовал сим-карты российских мобильных операторов.

Правоохранители утвердили и направили в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в марте прошлого года харьковчанин, работающий в одной из местных фармацевтических компаний, через мессенджер Телеграмм начал общаться с гражданином россии.

От российского куратора мужчина получил задание — собирать сведения о дислокации и перемещении личного состава и военной техники ВСУ в Харькове и области для последующего нанесения прицельных ракетных и дроновых ударов врагом.

Харьковчанин фотографировал и снимал на видео объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленных комплексов, а также военных объектов города и области, после чего отправлял «наставнику» из россии. Для связи с россиянином он использовал сим-карты российских мобильных операторов.

По заданию куратора акцент был сделан именно в Харькове и его пригороде. Мужчина заранее разрабатывал свой маршрут по региону и передвигался на служебных автомобилях, чтобы не вызывать подозрений.

Обвиняемый делал скриншоты со своего мобильного телефона с открытой картой, где было указано, какую территорию он проехал. На изображении он замечал фиксированные им украинские блокпосты, блиндажи, окопы и другие военные объекты.

Стражи порядка задержали харьковчанина во время очередной фиксации информации для врага.

По ходатайству стороны обвинения мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За государственную измену мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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