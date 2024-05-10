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Галина Третьякова объяснила, для чего Рада одобрила создание Единого реестра квалификаций

12:12, 10 мая 2024
Глава парламентского комитета Галина Третьякова отметила, что нынешнее положение вещей не дает ответа на вопросы о стандартах профессии, а потому общий уровень профессионализма снижается.
Галина Третьякова объяснила, для чего Рада одобрила создание Единого реестра квалификаций
Источник фото: ZN.UA
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла законопроект № 9630 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию национальной системы квалификаций в соответствии с актуальными потребностями рынка труда и другими вопросами».

Народная депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова пояснила, что речь идет о создании в Украине Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников и Реестра квалификаций.

«Проблема в том, что существующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик профессий работников не синхронизированы с действующим Реестром квалификаций. Кроме того, эти ресурсы морально устарели и не отвечают современным производственным процессам и оборудованию и фактически тормозят развитие рынка труда», – сообщила Галина Третьякова.

Другая проблема, которую отметила народная депутатка, – это устаревший перечень профессий.

«Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных – не указана. Это создает сложности для работодателя, принимающего специалиста на работу. Ему нужно проанализировать несколько имеющихся ресурсов с перечнем специалистов и из них выбрать наиболее корректный, в соответствии с функционалом, который возлагается на специалиста», – пояснила она.

Глава комитета отметила, что нынешнее положение не дает ответа на вопрос о стандартах профессии, а потому общий уровень профессиональности снижается.

«Законопроект призван решить эти вопросы путем создания Единого реестра и стандартизации требований к квалификационному уровню работника. Теперь в Украине будет создана единая диджитализованная, понятная и открытая для пользователей база данных, которая будет содержать актуальную информацию о профессиональных квалификациях, которая будет отвечать актуальным потребностям рынка труда», – резюмировала Галина Третьякова.

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