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В Украине хотят создать Единый реестр квалификаций: какие данные в нем будут

20:03, 9 мая 2024
Единый реестр квалификаций поможет диджитализировать процесс обмена данными.
В Украине хотят создать Единый реестр квалификаций: какие данные в нем будут
Фото: health-chain.io
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В четверг, 9 мая, Верховная Рада приняла за основу проект Закона 9630 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию национальной системы квалификаций в соответствии с актуальными потребностями рынка труда и другими вопросами».

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс законов о труде Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Закон Украины «О занятости населения», Закон Украины «Об образовании», которыми предлагается:

- создать Единый реестр квалификаций (Классификатор профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций, их диджитализации и синхронизации с другими базами данных;

- предоставить полномочия по ведению Единого реестра квалификаций (Классификатора профессий) постоянно действующему коллегиальному органу, осуществляющему функции в сфере квалификаций (Национальное агентство квалификаций), и установить переходный период, во время которого он будет осуществлять ведение Справочника квалификационных характеристик профессий работников.

Предлагается предусмотреть диджитализацию процесса обмена данными. Таким образом, процесс обмена и доступа к информации о профессиональных квалификациях и должностях будет быстрым, прозрачным и будет отвечать потребностям рынка труда в реальном времени.

Отмечается, что данный законопроект крайне важен для введения формирования актуального спроса на работников соответствующих квалификаций работодателями и государством, что будет снижать общий уровень безработицы в стране и обезопасить от неэффективного использования средств по государственному заказу.

Реализация положений законопроекта, по мнению его авторов, ускорит развитие и совершенствование системы квалификаций, будет способствовать разработке профессиональных стандартов на современные профессии, упорядочит информацию о профессиональных квалификациях, устранит морально устаревшие и слишком бюрократизированные процедуры на рынке труда, будет способствовать получению объективной информации о рынке труда и станет катализатором его развития.

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