В Україні хочуть створити Єдиний реєстр кваліфікацій: які дані у ньому будуть

Єдиний реєстр кваліфікацій допоможе діджиталізувати процес обміну даними.

Фото: health-chain.io

У четвер, 9 травня, Верховна Рада прийняла за основу проект Закону 9630 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань».

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про освіту», якими пропонується:

- створити Єдиний реєстр кваліфікацій (Класифікатор професій) шляхом об’єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних;

- надати повноваження з ведення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) постійно діючому колегіальному органу, що здійснює функції у сфері кваліфікацій (Національне агентство кваліфікацій), і встановити перехідний період, під час якого він буде здійснювати ведення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Пропонується передбачити діджиталізацію процесу обміну даними. Таким чином процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації та посади буде швидким, прозорим та відповідатиме потребам ринку праці у реальному часі.

Зазначається, що даний законопроект є вкрай важливим для запровадження формування актуального попиту на працівників відповідних кваліфікацій роботодавцями та державою, що знижуватиме загальний рівень безробіття в країні та убезпечуватиме від неефективного використання коштів на державне замовлення.

Реалізація положень законопроекту, на думку його авторів, пришвидшить розвиток та вдосконалення системи кваліфікацій, сприятиме розробці професійних стандартів на сучасні професії, впорядкує інформацію про професійні кваліфікації, усуне морально застарілі та занадто бюрократизовані процедури на ринку праці, сприятиме отриманню об'єктивної інформації про ринок праці та стане каталізатором його розвитку.

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