Суддя з Луганщини не з’явився у новий суд, а про його місце перебування нічого невідомо

Суддю можуть звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Зруйнована будівля Лисичанського міського суду, джерело фото - ДСА

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 8 травня відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Лисичанського міського суду Луганської області Андрія Березіна.

Як зазначено у дисциплінарній справі судді, після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію Луганської області, рішенням голови Верховного Суду від 4 травня 2022 року Андрія Березіна було відряджено для здійснення правосуддя у склад Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

12 травня 2022 року Андрія Березіна було зараховано до штату суду.

В той же день Андрій Березін надіслав до Славутського міськрайонного суду заяву, в якій повідомив, що фактично він перебуває на окупованій території, не має стабільного зв’язку і, таким чином, не може надсилати до Славутського міськрайонного суду документи з використанням Єдиного цифрового підпису. Разом з тим суддя вказав актуальний номер свого мобільного телефону та зазначив, що може здійснювати обмін офіційними документами з судом за допомогою месенджеру Viber.

Після цього Андрій Березін взяв декілька відпусток – відпустки надавалися судді до 17 липня 2022 року.

Але, ані у липні, ані пізніше Андрій Березін на нове місце своєї роботи так і не з’явився, а з 18 липня суддя перестав виходити на зв'язок.

Останнє відоме місце перебування судді станом на початок липня 2022 року – місто Сєвєродонецьк, за яке у червні-липні 2022 року точилися запеклі бої.

18 липня 2022 року збори суддів Славутського міськрайонного суду констатували неможливість встановити фактичне місце перебування Андрія Березіна, а також визнали його таким, що не з’являється на робочому місці з невстановлених обставин.

Крім того, з 18 липня 2022 року Андрію Березіну не виплачується суддівська винагорода.

У свою чергу, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба також не змогли прояснити долю Андрія Березіна. Прикордонна служба лише повідомила, що у 2019-2021 роках Андрій Березін відвідував Китай, Домініканську республіку, Чорногорію та Занзібар.

У підсумку, станом на лютий-березень 2024 року реальне місце перебування Андрія Березіна залишається невідомим.

На думку дисциплінарної палати ВРП, неприбуття Андрія Березіна у Славутський міськрайонний суд свідчить про грубе і систематичне нехтування ним обов’язками судді та невідповідність морально-етичним принципам поведінки судді.

Відтак, дисциплінарна палата вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо судді.

Додамо, що на посаду судді Лисичанського міського суду Андрій Березін був призначений у 2005 році.

Зазначимо, що станом на травень 2024 року є певна кількість суддів з судів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, долю яких наразі встановити практично неможливо.

Наприклад, невідома доля судді Господарського суду Херсонської області Любові Немченко, яка за даними СБУ може перебувати на лівобережній частині Херсонської області. Невідома й доля судді Марківського районного суду Луганської області Анастасії Чернік, а також судді Старобільського районного суду Луганської області Віталія Колядова.

Автор В’ячеслав Хрипун

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