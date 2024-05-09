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Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей штрафуватимуть до 5100 грн

19:09, 9 травня 2024
Верховна Рада прийняла Закон про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей.
Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей штрафуватимуть до 5100 грн
Фото: Getty Images
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У четвер, 9 травня, Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей» (законопроект №9390). 

Прийнятий Закон направлений на врегулювання питання адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання малолітніх дітей.

Для досягнення вказаної мети частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за:

ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей у вигляді попередження або накладення штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 5 100 гривень).

У парламенті зазначають, що реалізація даного Закону сприятиме вирішенню проблеми щодо законодавчих підстав притягнення батьків або осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності за ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей у віці до 14 років.

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