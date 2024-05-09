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Рада прийняла закон, який запроваджує інструменти звітування місцевих депутатів перед виборцями

18:51, 9 травня 2024
Документ відкриває нові можливості для громадянського контролю та участі в управлінні громадами.
Рада прийняла закон, який запроваджує інструменти звітування місцевих депутатів перед виборцями
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9 травня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому проект Закону України 7283 «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування». Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона також пояснила, що робить цей документ таким важливим:

- продовження реформи децентралізації в напрямку активного залучення до процесу контролю жителів громад. Так, децентралізація це не тільки бюджети і права на місця, але і контроль з боку громадян.

- розвиток громадянського суспільства, формування у людей залученості до прийняття рішень, що в свою чергу підвищує ефективність муніципального управління.

- це один з маркерів виконання плану Ukrainian Facility та отримання відповідного фінансування.

- зрештою, цей законопроект про те, щоб на місцевому рівні не зароджувалися у деяких чиновників замашки «царизму» і бажання вирішувати все самостійно без думки громади.

Документ передбачає, що жителі громад можуть впливати на владу через інструменти:

місцеві ініціативи;

громадські слухання;

загальні збори;

петиції, консультації;

участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету;

Документ запроваджує реальні інструменти звітування місцевих депутатів, голів перед своїми виборцями.

«Законопроєкт №7283 відкриває нові можливості для громадянського контролю та участі в управлінні громадами. Це крок уперед на шляху до справжнього народовладдя, де голос кожного громадянина має значення, а влада є відображенням волі та інтересів громади», - додала Шуляк.

Раніше ми детально писали про цей документ.

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