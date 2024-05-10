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Суд повернув державі Саливонківське водосховище та земельну ділянку вартістю понад 8 млрд

07:00, 10 травня 2024
Саливонківське водосховище незаконно використовували для вирощування та вилову риби.
Суд повернув державі Саливонківське водосховище та земельну ділянку вартістю понад 8 млрд
Фото: Київська обласна прокуратура
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Київська обласна прокуратура в судовому порядку повернула державі Саливонківське водосховище та земельну ділянку під ним площею 220 га вартістю понад 8 млрд грн. 

Як повідомляє прокуратура, суб’єкт господарювання незаконно використовував водний об’єкт та земельну ділянку під ним для рибогосподарської діяльності.

Промисловий вилов та вирощування риби здійснювались на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водойми без отримання правовстановлюючих документів.

Законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними.

Тому прокуратура звернулась до суду з позовом, який Господарський суд Київської області задовольнив в повному обсязі.

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