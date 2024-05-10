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Суд вернул государству Саливонковское водохранилище и земельный участок стоимостью более 8 млрд

07:00, 10 мая 2024
Саливонковское водохранилище незаконно использовали для выращивания и отлова рыбы.
Суд вернул государству Саливонковское водохранилище и земельный участок стоимостью более 8 млрд
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Киевская областная прокуратура в судебном порядке вернула государству Саливонковское водохранилище и земельный участок под ним площадью 220 га стоимостью более 8 млрд. грн.

Как сообщает прокуратура, предприятие незаконно использовало водный объект и земельный участок под ним для рыбохозяйственной деятельности.

Промышленный отлов и выращивание рыбы осуществлялись на основании Режима рыбохозяйственной эксплуатации водоема без получения правоустанавливающих документов.

Законом не предусмотрена возможность использования водных биоресурсов без получения права на водные объекты и земельные участки под ними.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, который Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил в полном объеме.

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