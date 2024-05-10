Суд вернул государству Саливонковское водохранилище и земельный участок стоимостью более 8 млрд

Киевская областная прокуратура в судебном порядке вернула государству Саливонковское водохранилище и земельный участок под ним площадью 220 га стоимостью более 8 млрд. грн.
Как сообщает прокуратура, предприятие незаконно использовало водный объект и земельный участок под ним для рыбохозяйственной деятельности.
Промышленный отлов и выращивание рыбы осуществлялись на основании Режима рыбохозяйственной эксплуатации водоема без получения правоустанавливающих документов.
Законом не предусмотрена возможность использования водных биоресурсов без получения права на водные объекты и земельные участки под ними.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, который Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил в полном объеме.
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