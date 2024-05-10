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В Гоструда напомнили, кто должен входить в состав комиссии по расследованию несчастного случая

07:57, 10 мая 2024
Не позднее следующего рабочего дня после получения информации о несчастном случае на предприятии приказом работодателя создается комиссия.
В Гоструда напомнили, кто должен входить в состав комиссии по расследованию несчастного случая
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказывает, кто должен входить в состав комиссии по расследованию несчастного случая.

Расследование проводится, если на производстве произошел несчастный случай, в том числе о котором своевременно не уведомлен работодатель или в результате которого потерпевший не сразу потерял трудоспособность.

Не позднее следующего рабочего дня после получения информации о несчастном случае (если он не подлежит специальному расследованию) на предприятии приказом работодателя создается комиссия, в состав которой входят:

руководитель (специалист) службы охраны труда или должностное лицо, на которое работодателем возложено выполнение функций по охране труда – председатель комиссии;

представитель территориального органа Пенсионного фонда Украины;

представитель первичной организации профсоюза (в случае его отсутствия – уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда);

другие представители предприятия, должностные лица органов Госпродпотребслужбы, ГСЧС (при необходимости и по соответствующему согласованию).

Об этом во время консультации на одном из предприятий напомнили должностные лица отдела по безопасности труда центрального региона управления инспекционной деятельности в Запорожской области. Они обратили внимание, что непосредственный руководитель потерпевшего не может входить в состав комиссии.

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