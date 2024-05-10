У Держпраці нагадали, хто має входити до складу комісії з розслідування нещасного випадку

Не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок на підприємстві наказом роботодавця створюється комісія.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає, хто має входити до складу комісії з розслідування нещасного випадку.

Розслідування проводиться, якщо на виробництві стався нещасний випадок, зокрема й про який своєчасно не повідомлено роботодавця чи внаслідок якого потерпілий не одразу втратив працездатність. Не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок (якщо він не підлягає спеціальному розслідуванню) на підприємстві наказом роботодавця створюється комісія, до складу якої входять:

керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладене виконання функцій з охорони праці – голова комісії;

представник територіального органу Пенсійного фонду України;

представник первинної організації профспілки (в разі її відсутності – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

Про це під час консультації на одному з підприємств нагадали посадовці відділу з питань безпеки праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Запорізькій області. Вони звернули увагу, що безпосередній керівник потерпілого не може входити до складу комісії.

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