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ФОП після анулювання реєстрації платника ПДВ отримав відшкодування ПДВ: чи буде дохід

07:35, 10 травня 2024
Фізичні особи – підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та зареєстровані платниками ПДВ, у Книзі обліку доходів та витрат суми доходів і витрат відображають без ПДВ.
ФОП після анулювання реєстрації платника ПДВ отримав відшкодування ПДВ: чи буде дохід
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснила, чи включається до оподатковуваного доходу ФОП, який не зареєстрований платником ПДВ, сума бюджетного відшкодування ПДВ за період, коли він був платником ПДВ.

Зазначається, що відповідно до п. 177.2 ПКУ, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Так, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі – підприємцю як у грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

  • виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (у т.ч. відсотки банку);
  • виручка в натуральній (негрошовій формі);
  • суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Разом з тим для фізичної особи – підприємця, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

При цьому фізичні особи – підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та зареєстровані платниками ПДВ, у Книзі обліку доходів та витрат суми доходів і витрат відображають без ПДВ.

У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розд. V ПКУ, незалежно від того, чи залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

Враховуючи викладене, якщо фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, який не зареєстрований як платник ПДВ, отримує бюджетне відшкодування за період, коли він був зареєстрований платником ПДВ, то суми  такого бюджетного відшкодування не включаються до складу загального оподатковуваного доходу цієї фізичної особи.

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