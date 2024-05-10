ФЛП после аннулирования регистрации плательщика НДС получил возмещение НДС: будет ли доход

Физические лица – предприниматели, работающие на общей системе налогообложения и зарегистрированные плательщиками НДС, в Книге учета доходов и расходов суммы доходов и расходов отражают без НДС.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объяснила, включается ли в налогооблагаемый доход ФЛП, не зарегистрированный плательщиком НДС, сумма бюджетного возмещения НДС за период, когда он был плательщиком НДС.

Отмечается, что согласно п. 177.2 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Так, в состав общего налогооблагаемого дохода засчитывается выручка, поступившая физическому лицу – предпринимателю как в денежной, так и в натуральной форме, а именно:

выручка в виде безналичных денежных средств, поступивших на банковский счет или в наличной форме непосредственно предпринимателю или их работникам на месте осуществления расчетов (в т.ч. проценты банка);

выручка в натуральной (неденежной форме);

суммы штрафов и пеней, полученные от других субъектов предпринимательства по договорам гражданско-правового характера за нарушение условий договоров и другие доходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Вместе с тем для физического лица – предпринимателя, зарегистрированного в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, не включаются в расходы и доход суммы налога на добавленную стоимость, входящие в цену приобретенных или проданных товаров (работ, услуг).

При этом физические лица – предприниматели, работающие на общей системе налогообложения и зарегистрированные плательщиками НДС, в Книге учета доходов и расходов суммы доходов и расходов отражают без НДС.

В случае, если по результатам последнего налогового периода лицо имеет право на получение бюджетного возмещения, такое возмещение предоставляется в течение сроков, определенных разд. V НКУ, независимо от того, будет ли такое лицо зарегистрированным как плательщик этого налога на дату получения такого бюджетного возмещения, или нет.

Учитывая изложенное, если физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения, не зарегистрированный в качестве плательщика НДС, получает бюджетное возмещение за период, когда он был зарегистрирован плательщиком НДС, то суммы такого бюджетного возмещения не включаются в состав общего налогооблагаемого дохода этого физического лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.