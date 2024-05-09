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Рада приняла закон, вводящий инструменты отчетности местных депутатов перед избирателями

18:51, 9 мая 2024
Документ открывает новые возможности гражданского контроля и участия в управлении общинами.
Рада приняла закон, вводящий инструменты отчетности местных депутатов перед избирателями
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9 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины 7283 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о народовластии на уровне местного самоуправления». Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она также объяснила, что делает этот документ столь важным:

– продолжение реформы децентрализации в направлении активного вовлечения в процесс контроля жителей общин. Так, децентрализация это не только бюджеты и права на места, но и контроль со стороны граждан.

– развитие гражданского общества, формирование у людей вовлеченности в принятие решений, что в свою очередь повышает эффективность муниципального управления.

– это один из маркеров выполнения плана Ukrainian Facility и получения соответствующего финансирования.

– в конце концов этот законопроект о том, чтобы на местном уровне не зарождались у некоторых чиновников замашки «царизма» и желание решать все самостоятельно без мнения общины.

Документ предусматривает, что жители общин могут влиять на власть через инструменты:

местные инициативы;

общественные слушания;

общее собрание;

петиции, консультации;

участие общины в вопросах формирования и распределения местного бюджета;

Документ вводит реальные инструменты отчетности местных депутатов, глав перед своими избирателями.

«Законопроект №7283 открывает новые возможности для гражданского контроля и участия в управлении общинами. Это шаг вперед на пути к настоящему народовластию, где голос каждого гражданина имеет значение, а власть отражение воли и интересов общества», - добавила Шуляк.

Раньше мы подробно писали об этом документе.

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