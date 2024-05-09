Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать до 5100 грн

Верховная Рада приняла Закон о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

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В четверг, 9 мая, Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за уклонение родителей или заменяющих их лиц от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучение и воспитание малолетних детей» (законопроект №9390).

Принятый Закон направлен на урегулирование вопроса административной ответственности за невыполнение родителями или заменяющими их лиц обязанностей по воспитанию малолетних детей.

Для достижения указанной цели частью первой статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность за:

уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних детей в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 5 100 гривен).

У парламенте отмечают, что реализация данного Закона будет способствовать решению проблемы законодательных оснований привлечения родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности за уклонение ими от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания детей в возрасте до 14 лет.

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