Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей будуть штрафувати від 850 грн

Верховна Рада проголосувала за основу законопроект про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей.

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Народні депутати 6 лютого проголосували в першому читанні за законопроект 9390, яким вводиться адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 грн для батьків або осіб, які їх замінюють, за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та (або) неповнолітніх дітей.

Йдеться про законопроект про внесення змін до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо усунення законодавчого недоліку (прогалини) відносно адміністративної відповідальності батьків, поданий народним депутатом Олексієм Красовим.

Необхідність прийняття законопроекту, як слідує із супровідних документів до нього, викликана тим, що «на сьогоднішній день, слід констатувати наявність законодавчого недоліку (прогалини), що перешкоджає притягненню винних осіб – батьків або осіб, які їх замінюють, до адміністративної відповідальності за ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей.

Так, зокрема, частина перша статті 184 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за ухилення від виконання зазначеного обов’язку лише щодо неповнолітніх дітей, відповідне положення відносно малолітніх осіб відсутнє.

Враховуючи те, що КУпАП не містить визначення «неповнолітня дитина», суди традиційно керуються відповідними нормами статті 6 Сімейного кодексу України, в якій зазначено, що неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

До 14 років дитина є малолітньою. А тому, згідно тлумачення частини першої статті 184 Кодексу України та статті 6 Сімейного кодексу України, судові органи констатують відсутність складу адміністративного правопорушення та закривають провадження у справах, які стосуються ухилення батьками чи особами, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх дітей.

Автор: Наталя Мамченко

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