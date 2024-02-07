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Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

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Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

17:20, 7 февраля 2024
Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.
Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн
Источник фото: соцсети
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Народные депутаты 6 февраля проголосовали в первом чтении за законопроект 9390, которым вводится административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 850 до 1700 грн для родителей или заменяющих их лиц за уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статью 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях по устранению законодательного недостатка (пробелы) в отношении административной ответственности родителей, поданного народным депутатом Алексеем Красовым.

Необходимость принятия законопроекта, как следует из сопроводительных документов к нему, вызвана тем, что «на сегодняшний день, следует констатировать наличие законодательного недостатка (пробелы), препятствующего привлечению виновных лиц – родителей или заменяющих их к административной ответственности за уклонение ими от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних детей.

Так, в частности, часть первая статьи 184 КУоАП предусматривает административную ответственность за уклонение от выполнения указанного долга только в отношении несовершеннолетних детей, соответствующее положение в отношении малолетних отсутствует.

Учитывая, что КУоАП не содержит определения «несовершеннолетний ребенок», суды традиционно руководствуются соответствующими нормами статьи 6 Семейного кодекса Украины, в которой указано, что несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

До 14 лет ребенок является малолетним. Поэтому, согласно толкованию части первой статьи 184 Кодекса Украины и статьи 6 Семейного кодекса Украины, судебные органы констатируют отсутствие состава административного правонарушения и закрывают производство по делам, касающимся уклонения родителями или лицами, их заменяющими, от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей в отношении обеспечение необходимых условий для жизни, обучения и воспитания малолетних детей.

Автор: Наталя Мамченко 

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