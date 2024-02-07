В Ровно предпринимателя оштрафовали за покупку 25 тысяч бутылок некачественного алкоголя

Полиция изъяла у предпринимателя 11 тысяч литров поддельного алкоголя.

В Ровно суд оштрафовал на 85 тысяч гривен предпринимателя, продававшего поддельный алкоголь. Об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что мужчина работал в должности исполнительного директора ООО «Альянс-Логистик» и приобрел около 25 тысяч бутылок поддельного алкоголя, которые впоследствии планировал продать.

Полиция изъяла весь его алкоголь. Речь идет о более чем 11 тыс. литрах. В приговоре говорится, что незаконно изготовленный товар не отвечает требованиям и стандартам.

Мужчина полностью признал вину и согласился уплатить 85 тыс. грн штрафа. Также он заплатит 24 850 грн за привлечение экспертов. Согласно приговору, весь конфискованный алкоголь должен быть уничтожен.

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