Усиление мобилизации: Рустем Умеров анонсировал подготовку законопроекта ко второму чтению

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, настало «время перемен в интересах защитников и защитниц».

Как известно, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, парламент сделал первый шаг к усовершенствованию мобилизации, прохождению военной службы и военного учета.

«Эти изменения ожидают сотни тысяч защитников и защитниц, которые уже служат в Силах обороны. Эти изменения нужны, чтобы государство могло эффективно привлекать военнообязанных, которые уже в ближайшее время станут в ряды войск. Эти изменения делают государство более устойчивым, а войско сильнее в противостоянии с врагом», - заявил он.

Умеров также поблагодарил всех, кто причастен к разработке и принятию этого законопроекта.

«Впереди подготовка законопроекта ко второму чтению. Время перемен в интересах защитников и защитниц пришло! Время взрослых решений!», – добавил Умеров.

Законопроект 10449 предусматривает, что находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка. А мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва.

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

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