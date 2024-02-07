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  1. В Украине

На Франковщине депутат наладил схему уклонения от мобилизации

16:53, 7 февраля 2024
Депутат оценил свою «услугу» в 7 000 долларов.
На Франковщине депутат наладил схему уклонения от мобилизации
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Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что разоблачили депутата Калушского районного совета Ивано-Франковской области на организации схемы уклонения от мобилизации с помощью фиктивных документов о временной непригодности к службе. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Действующий депутат действовал совместно со своим знакомым. С использованием своего авторитета и связей он за денежное вознаграждение решал вопрос получения документов, дающих право выезда за границу.

«Стоила такая «услуга» 7 тыс. долларов.

В частности, фигурант вместе со знакомым помогали получить временное удостоверение военнообязанного и справку ВЛК о временной непригодности к военной службе», - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала получение сообщником депутата аванса от военнообязанного в сумме 2 тыс. долларов. А также задержала депутата при передаче «клиенту» готового пакета документов и получению 5 тыс. долларов оплаты за него.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фигурантов грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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