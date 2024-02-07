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  1. В Україні

На Франківщині депутат налагодив схему ухилення від мобілізації

16:53, 7 лютого 2024
Депутат оцінив свою «послугу» в 7 000 доларів.
На Франківщині депутат налагодив схему ухилення від мобілізації
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Управління СБ України в Івано-Франківській області повідомило, що викрили депутата Калуської районної ради Івано-Франківської області на організації схеми ухилення від мобілізації за допомогою фіктивних документів про тимчасову непридатність до служби. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Чинний депутат діяв спільно зі своїм знайомим. Із використанням свого авторитету та зв’язків він за грошову винагороду «вирішував» питання отримання документів, що дають право виїзду за кордон.

«Коштувала така «послуга» 7 тис. доларів.

Зокрема, фігурант разом зі знайомим допомагали отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби», - сказано у повідомленні.

СБУ задокументувала отримання спільником депутата авансу від військовозобов’язаного в сумі 2 тис. доларів. А також затримала депутата під час передачі «клієнту» готового пакету документів і одержання 5 тис. доларів оплати за нього.

Обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

На фігурантів очікує позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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