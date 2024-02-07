У Рівному підприємця оштрафували за купівлю 25 тисяч пляшок неякісного алкоголю

Поліція вилучила у підприємця 11 тисяч літрів підробленого алкоголю.

У Рівному суд оштрафував на 85 тисяч гривень підприємця, який продавав підроблений алкоголь. Про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що чоловік працював на посаді виконавчого директора ТОВ «Альянс-Логістик» і придбав майже 25 тисяч пляшок підробленого алкоголю, які згодом планував продати.

Поліція вилучила весь його алкоголь. Йдеться про понад 11 тис. літрів. У вироку йдеться, що незаконно виготовлений товар не відповідає вимогам та стандартам.

Чоловік повністю визнав провину та погодився сплатити 85 тис. грн штрафу. Також він сплатить 24 850 грн за залучення експертів. Згідно із вироком, весь конфіскований алкоголь мають знищити.

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