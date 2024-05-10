Судья из Луганской области не прибыл в новый суд, а о его местонахождении ничего неизвестно

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07:55, 10 мая 2024
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Разрушенное здание Лисичанского городского суда, источник фото - ГСА
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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 8 мая открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Лисичанского городского суда Луганской области Андрея Березина.

Как отмечено в дисциплинарном деле судьи, после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Луганской области решением председателя Верховного Суда от 4 мая 2022 года Андрей Березин был командирован для осуществления правосудия в состав Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

12 мая 2022 года Андрей Березин был зачислен в штат суда.

В тот же день Андрей Березин направил в Славутский горрайонный суд заявление, в котором сообщил, что фактически он находится на оккупированной территории, не имеет стабильной связи и, таким образом, не сможет отправлять в Славутский горрайонный суд документы с использованием Единой цифровой подписи. Вместе с тем, судья указал актуальный номер своего мобильного телефона и отметил, что может осуществлять обмен официальными документами с судом с помощью мессенджера Viber.

После этого Андрей Березин взял несколько отпусков – отпуска предоставлялись судье до 17 июля 2022 года.

Но ни в июле, ни позже Андрей Березин на новое место своей работы так и не явился, а с 18 июля судья перестал выходить на связь.

Последнее известное место пребывания судьи по состоянию на начало июля 2022 года – город Северодонецк, за который в июне-июле 2022 года шли ожесточенные бои.

Последнее известное место пребывания судьи по состоянию на начало июля 2022 года – город Северодонецк, за который в июне-июле 2022 года шли ожесточенные бои.

18 июля 2022 года собрание судей Славутского горрайонного суда констатировало невозможность установить фактическое местонахождение Андрея Березина, а также признало его не появляющимся на рабочем месте по неустановленным обстоятельствам.

Кроме того, с 18 июля 2022 года Андрею Березину не выплачивается судейское вознаграждение.

В свою очередь, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба также не смогли прояснить судьбу Андрея Березина. Пограничная служба лишь сообщила, что в 2019-2021 годах Андрей Березин посещал Китай, Доминиканскую республику, Черногорию и Занзибар.

В итоге, по состоянию на февраль-март 2024 года реальное место пребывания Андрея Березина остается неизвестным.

По мнению дисциплинарной палаты Совета правосудия, неприбытие Андрея Березина в Славутский горрайонный суд свидетельствует о грубом и систематическом пренебрежении им обязанностями судьи и несоответствии морально-нравственным принципам поведения судьи.

Таким образом, дисциплинарная палата решила открыть дисциплинарное дело в отношении судьи.

На должность судьи Лисичанского городского суда Андрей Березин был назначен в 2005 году.

Отметим, что по состоянию на май 2024 года есть определенное количество судей из судов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, судьбу которых сейчас установить практически невозможно.

Например, неизвестна судьба судьи Хозяйственного суда Херсонской области Любови Немченко, которая, по данным СБУ, может находиться на левобережной части Херсонской области. Неизвестна и судьба судьи Марковского районного суда Луганской области Анастасии Черник, а также судьи Старобельского районного суда Луганской области Виталия Колядова.

Автор: Вячеслав Хрипун

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