Польские протестующие вышли на однодневную забастовку, заблокировав движение украинских грузовиков

Польские протестующие возобновили блокирование грузовиков на границе с Украиной.

Источник фото: Главком

В пятницу, 10 мая польские протестующие возобновили блокирование грузовиков перед пунктом пропуска «Угринов – Долгобичув». Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, ссылаясь на информацию от польской стороны.

Согласно сообщению, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска «Долгобичув – Угринов» продлится однодневная забастовка на грузовых направлениях, включая въезд и выезд из Украины. Однако на пассажирском направлении автомобили и автобусы смогут перемещаться беспрепятственно.

Блокировка грузовиков на пункте пропуска может повлиять на движение товаров и транспорта между Украиной и Польшей.

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