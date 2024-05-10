Польські протестувальники вийшли на одноденний страйк, заблокувавши рух українських вантажівок

Польські протестувальники відновили блокування вантажівок на кордоні з Україною.

Джерело фото: Главком

У п’ятницю, 10 травня польські протестувальники відновили блокування вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів - Долгобичув». Про це повідомила Державна митна служба України, посилаючись на інформацію від польської сторони.

Згідно з повідомленням, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув - Угринів» триватиме одноденний страйк на вантажних напрямках, включаючи в'їзд та виїзд з України. Однак на пасажирському напрямку автомобілі та автобуси зможуть переміщуватися безперешкодно.

Блокування вантажівок на пункті пропуску може вплинути на рух товарів та транспорту між Україною та Польщею.

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