Галина Третьякова пояснила, для чого Рада ухвалила створення Єдиного реєстру кваліфікацій

Очільниця парламентського комітету Галина Третьякова зазначила, що нинішній стан речей не дає відповіді на запитання про стандарти професії, а тому загальний рівень фаховості знижується.

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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9630 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань».

Народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пояснила, що йдеться про створення в Україні Єдиного реєстру кваліфікацій шляхом об’єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та Реєстру кваліфікацій.

«Проблема в тому, що наявні Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не синхронізовані із чинним Реєстром кваліфікацій. Крім того, ці ресурси морально застаріли й не відповідають сучасним виробничим процесам та обладнанню і фактично гальмують розвиток ринку праці», – повідомила Галина Третьякова.

Інша проблема, на якій наголосила народна депутатка, – це застарілий перелік професій.

«Частина зазначених у класифікаторах професій уже «відмерла», а частина реальних — не вказана. Це створює складнощі для роботодавця, який приймає фахівця на роботу. Йому потрібно проаналізувати декілька наявних ресурсів із переліком фахів і з них обрати найбільш коректний, відповідно до функціонала, який покладається на спеціаліста», – пояснила вона.

Очільниця комітету зазначила, що нинішній стан речей не дає відповіді на запитання про стандарти професії, а тому загальний рівень фаховості знижується.

«Законопроєкт покликаний розв’язати ці питання шляхом створення Єдиного реєстру і стандартизації вимог до кваліфікаційного рівня працівника. Відтепер в Україні буде створена єдина диджиталізована, зрозуміла та відкрита для користувачів база даних, яка міститиме актуальну інформацію про професійні кваліфікації, що відповідатиме актуальним потребам ринку праці», – резюмувала Галина Третьякова.

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