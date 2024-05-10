Практика судів
  1. В Україні

У Харкові працівник фармацевтичної компанії збирав для рф дані для нанесення ракетних ударів

15:47, 10 травня 2024
Для зв’язку з росіянином зловмисник використовував сім-карти російських мобільних операторів.
У Харкові працівник фармацевтичної компанії збирав для рф дані для нанесення ракетних ударів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці затвердили та направили до Ленінського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись з громадянином рф.

Від російського куратора чоловік отримав завдання — збирати відомості про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів ворогом.

Харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів міста та області, після чого відправляв «наставнику» з рф. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.

За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозр.

Обвинувачений робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти.

Правоохоронці затримали харків’янина під час чергової фіксації інформації для ворога.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За державну зраду чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує змінити механізм передислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ

Передислокація буде здійснюватися за рішенням Генштабу за погодженням з Міністерством оборони.

Кабмін врегулював запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і затвердив порядок перевірки дійсності військових квитків у чоловіків за кордоном

Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», який визначає порядок доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Перевіряти військовий квиток, затримувати і доставляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до баз даних – які нові повноваження з’являться у поліції

Не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

Верховна Рада схвалила зміни до Кодексу з процедур банкрутства щодо превентивної реструктуризації

КУПБ доповнюється визначенням змісту поняття «загроза неплатоспроможності», під якою розуміється фінансово-господарський стан боржника, який характеризується наявністю обставин, які підтверджують, що боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі у строк передбачений для виконання цих зобов’язань.

В Україні виправлять ситуацію із застарілим переліком професій у класифікаторах, частина з яких вже не існує

Частина зазначених у класифікаторах професій уже «відмерла», а частина реальних — не вказана, тому в Україні створять Єдиний реєстр кваліфікацій – класифікатор професій і синхронізують його з іншими базами даних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео