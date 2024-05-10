У Харкові працівник фармацевтичної компанії збирав для рф дані для нанесення ракетних ударів

Для зв’язку з росіянином зловмисник використовував сім-карти російських мобільних операторів.

Правоохоронці затвердили та направили до Ленінського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись з громадянином рф.

Від російського куратора чоловік отримав завдання — збирати відомості про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів ворогом.

Харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів міста та області, після чого відправляв «наставнику» з рф. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.

За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозр.

Обвинувачений робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти.

Правоохоронці затримали харків’янина під час чергової фіксації інформації для ворога.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За державну зраду чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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