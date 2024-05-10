Виплати 70 тисяч грн для військових розпочнуть після надходження документів до Міноборони

За словами Прем'єра Дениса Шмигаля, жодна виплата військових не буде втрачена.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що виплати доплат у 70 тисяч грн для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на першій лінії, розпочнуться після надходження до Міністерства оборони документів про перебування військових 30 днів на передовій.

«Жодна виплата військових не буде втрачена. Усі нормативні документи ухвалено. Всі виплати буде здійснено відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів», - сказав він у Верховній Раді.

За словами прем'єра, у документах чітко прописано, що доплата в 70 тис. грн здійснюється за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій.

«Щойно військові проведуть облік і перші документи про перебування 30 днів на передовій буде подано до Міноборони, здійснюватимуться виплати на регулярній основі», - наголосив Шмигаль.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. За словами заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової, 70 тисяч гривень – це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій.

Раніше стало відомо, що Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Кабінет Міністрів України оновив систему виплат військовослужбовцям, які перебувають на передовій. За словами речника Міністерства оборони старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, тепер воїни, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, матимуть право на підвищені виплати.

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