В Киеве коллаборационистов и взяточников будут проверять на «детекторе лжи»

Киевское отделение ННЦ ИСЭ Бокариуса начало экспертные исследования с помощью полиграфа.

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В Киеве отделение Национального научного центра «Институт специальной экспертизы имени заслуженного профессора М. С. Бокариуса» начало проводить обследование с использованием полиграфа. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

По словам заместителя Министра юстиции Украины по вопросам государственной исполнительной службы Андрея Гайченко, этот шаг стал необходимым из-за растущего спроса на экспертные исследования в результате военного конфликта и усиления борьбы с коррупцией.

«Национальный научный центр ICE им. заслуженного профессора М. С. Бокариуса активно развивает направления экспертных исследований, спрос на которые растет из-за войны и усиления усилий по предотвращению коррупции. Очередным шагом стало открытие в Киевском отделении ННЦ нового кабинета для проведения обследования с применением полиграфа», - заявил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он также отметил, что проверка на полиграфе является обязательным условием при назначении на определенные должности государственной службы и является важным инструментом для правоохранительных органов.

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