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За $12 000 допомагав ухилянтам потрапити за кордон: затримали керівника благодійного фонду

16:58, 10 травня 2024
Керівнику благодійного фонду, який допомагав ухилянтам потрапити за кордон, загрожує до 9 років позбавлення волі.
За $12 000 допомагав ухилянтам потрапити за кордон: затримали керівника благодійного фонду
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У Києві правоохоронці викрили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, 60-річний чернівчанин, являючись керівником одного з благодійних фондів у Чернівецькій області, запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому уникнути мобілізації, виїхавши за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу. Для цього ділок планував підготувати необхідний пакет документів, на підставі яких чоловіка  було б внесено до системи «Шлях».

За свою «послугу» зловмисник спочатку запросив 7000 доларів США, втім, після отримання коштів запропонував надати йому ще 5000 доларів США, за які планував переправити його до країни Європи поза пунктами митного пропуску.

Поліцейські затримали порушника під час отримання ним другої частини грошей.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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