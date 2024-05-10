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Польша планирует нарастить поставки боеприпасов и беспилотников Украине

17:34, 10 мая 2024
Посол Польши в Украине заявил, что страна отдала «все, что было», остается надежда на дополнительное производство оружия.
Польша планирует нарастить поставки боеприпасов и беспилотников Украине
Источник фото: president.gov.ua
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Посол Польши в Украине Ярослав Гузы выразил ожидания, что его страна увеличит поставки оружия в Киев. Об этом он рассказал в своем интервью для «Укринформа».

Дипломат подчеркнул, что Польша практически исчерпала свои запасы, передавая Украине «все, что у нас было» с начала войны, включая танки и самолеты. Он выразил надежду, что Польша будет способна оказывать больше помощи, в частности путем дополнительного производства оружия, такого как боеприпасы и беспилотники.

«Вопрос в том, сможем ли мы дать больше в смысле дополнительного производства. Мы отстаем в размере помощи разве что от США, Германии (особенно сейчас) и Великобритании. Но я ожидаю, что от Польши будет поступать больше оружия, например, речь идет о производстве боеприпасов и беспилотников», - сказал дипломат.

Гузы также отметил, что Польша не является частью коалиции дронов, однако продолжаются переговоры с оборонными фирмами как частными, так и государственными. Он выразил надежду на плодотворный результат этих переговоров, особенно на следующий год, который, по его словам, будет решающим для войны.

Посол также отметил, что политика правительства заключается в непредоставлении информации о содержании конкретных партий или количестве вооружения, которое передается.

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