НМТ-2024: коли і як вступники можуть дізнатися дату, час та місце проведення тесту

Зареєстровані учасники НМТ-2024 вже зможуть завантажити запрошення на тестування.

14 травня стартує основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Його учасниками будуть понад 287 тисяч осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Там зазначили, що зареєстровані учасники НМТ можуть у своїх персональних кабінетах завантажити запрошення на тестування.

У запрошенні вказана адреса тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме тестування, дату та час його початку.

«Початок тестування для учасників, які проходитимуть НМТ в Україні, указано за київським часом, а для учасників, які під час реєстрації виявили бажання проходити НМТ за кордоном, ー за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр», – йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО додали, що вступникам необхідно заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення їх не буде допущено до тимчасового екзаменаційного центру.

«Застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів», – зауважили в УЦОЯО.

Також слід знати, що через надмірне навантаження можлива некоректна робота персонального кабінету.

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