В Киеве введут графики отключения света: кого это коснется

С 18:00 10 мая до 07:00 11 мая будут введены графики ограничения света для бизнеса и промышленности.

В Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме планируют ввести графики ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщил начальник КГГА Сергей Попко.

«Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так с 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора», - говорится в сообщении.

И хотя ограничения не будут касаться бытовых потребителей, Попко призвал жителей Киева быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы нагрузки.

«Но жители Киева должны быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы нагрузки!», - подчеркнул Попко.

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