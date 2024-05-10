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У Тернополі суд стягнув з рф понад 3,5 мільйони гривень збитків за знищені склади підприємства

14:53, 10 травня 2024
Позивач посилався на те, що внаслідок військової агресії рф проти України було знищене належне позивачу майно, у зв’язку з чим товариству завдано збитків на загальну суму 3 587 812,00 грн.
У Тернополі суд стягнув з рф понад 3,5 мільйони гривень збитків за знищені склади підприємства
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Суд стягнув з рф понад 3,5 мільйони гривень збитків на користь суб’єкта господарювання. Відповідне рішення у справі № 921/35/24 ухвалив Господарський суд Тернопільської області.

Так, до Господарського суду Тернопільської області звернувся суб’єкт господарювання з позовом до рф про стягнення майнової шкоди в сумі 3 587 812, 00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що внаслідок військової агресії рф проти України було знищене належне позивачу майно, у зв’язку з чим товариству завдано збитків на загальну суму 3 587 812,00 грн. 

Дослідивши усі матеріали справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. Суд дійшов висновку, що фактичні обставини справи та надані до позовної заяви докази в сукупності беззаперечно підтверджують, що саме внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях, що був здійснений збройними силами російської федерації, стався вибух з подальшим горінням орендованого позивачем приміщення та знищенням належного йому майна.

Суд встановив наявність повного складу цивільного правопорушення у вигляді заподіяння шкоди майну позивача, що має своїм наслідком відшкодування такої шкоди позивачу у розмірі і в порядку, передбаченими цивільним законодавством. Відтак, суд стягнув з рф на користь суб’єкта господарювання 3 587 812 00 грн збитків.

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