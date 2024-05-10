У Києві на Пейзажній алеї вандали зламали одну із найкращих арт-лавочок Європи

Вандали вирвали одну руку з асфальту і таким чином повністю зруйнували конструкцію.

Джерело фото: ТСН

На Пейзажній алеї у столиці вандали зламали арт-лавочку «Руки», яку встановили ще у травні 2011 року. Про це пише «ТСН».

Лавка розташовувалася посеред пішохідної доріжки та завдяки своїй оригінальності навіть потрапила до рейтингу найкращих арт-лавочок Європи. Вона мала вигляд рук, які ніби «ростуть» з асфальту та тримають дерев’яну лавицю. Вандали вирвали одну руку з асфальту і таким чином повністю зруйнували конструкцію.

У ЗМІ зазначають, що це вже не вперше лавка страждає. Останній раз її відремонтували під час реконструкції Пейзажної алеї 2021 року, а згодом хтось з відвідувачів додав рукам «щось новеньке» – пофарбував нігті на руках білою та блакитною фарбою.

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