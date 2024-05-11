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У Києві шахраї намагалися продати квартиру, поки її власниця була в іншому місті

08:10, 11 травня 2024
Зловмисники спочатку підробили документи на підставну власницю, а потім організували підставну «покупку» цієї квартири, щоб згодом її знову перепродати.
У Києві шахраї намагалися продати квартиру, поки її власниця була в іншому місті
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві шахраї намагалися продати квартиру на Оболонській набережній за 5,8 млн гривень, поки її власниця була в іншому місті. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, повідомлено про підозру у шахрайстві одному із учасників злочинної групи, що з використанням підроблених документів продала квартиру на Оболонській набережній.

Встановлено, що організована група шляхом шахрайства продала квартиру киянки, яка тривалий час мешкає в іншому місті.

Зловмисники спочатку підробили документи на підставну власницю, а потім організували покупку підозрюваним цієї квартири. Надалі він вже як власник нерухомості спробував перепродати її за 5,8 млн гривень.

Дії фігуранта, який виступав підставною особою та спочатку виконував роль покупця квартири, а потім вже виступав її власником при спробі продати, кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ( ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

На даний час за клопотанням прокуратури на незаконно відчужену квартиру накладено арешт.

Слідство триває, встановлюються організатори шахрайської схеми та інші особи, що допомагали незаконно продати житло.

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