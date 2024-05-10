На низці вулиць Києва на Подолі з’явилися велосипедні смуги

Реалізовано нову схему організації дорожнього руху та облаштувано велосипедні смуги.

Джерело фото: Bike City Сonsulting

У столиці змінили організацію дорожнього руху та влаштували велосипедні смуги на Подолі. Як повідомляє Bike City Consulting, на перехресті вулиць Межигірська, Григорія Сковороди та Контрактової площі реалізували нову схему організації дорожнього руху в рамках якої організували:

велосипедні смуги в обох напрямках;

перехрестя з рухом по кільцю;

місця для паркуванння авто;

кишені для зупинок громадського транспорту.

Як зазначається, велосипедна мережа реалізованої схеми руху гармонійно поєдналася з уже наявною велосмугою на вул. Григорія Сковороди, двосторонньою велодоріжкою на вул. Спаській та велопішохідною зоною на Контрактовій площі.

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