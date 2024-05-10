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На Одещині росіянин-переправник ухилянтів напав на прикордонника

16:22, 10 травня 2024
Росіянин завдав прикордоннику тілесних ушкоджень та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.
На Одещині росіянин-переправник ухилянтів напав на прикордонника
Фото: dpsu.gov.ua
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На Одещині організатор незаконного переправлення осіб через кордон завдав тілесних ушкоджень прикордоннику. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що в ніч на 9 травня прикордонники затримали двох осіб на державному кордоні, поблизу села Євгенівка Бородінської громади Болградського району. Громадянин російської федерації, який має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає у цьому селі, сприяв у незаконному перетині державного кордону жителем Києва.

«Зрозумівши, що його намір викрито, 48-річний росіянин здійснив напад на прикордонника, завдав йому тілесних ушкоджень та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль», - заявили у Держприкордонслужбі.

Там ще наголошують, що на неодноразові вимоги про припинення правопорушення іноземець не реагував, для забезпечення особистої безпеки військовослужбовця прикордонному наряду довелось застосувати заходи фізичного впливу.

За злісну непокору стосовно нападника складено протокол про адміністративне правопорушення. Окрім цього, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Стосовно 38-річного громадянина України складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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