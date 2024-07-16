Экспортировал в Молдову воду под видом биоудобрений: сообщено о подозрении украинскому предпринимателю

Директор компании внес в документы ложную информацию и подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн. грн.

Сообщено о подозрении директору компании, внесшему в документы ложную информацию и подавшему заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должны были доставить в Молдову.

В дальнейшем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений у них была вода, подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

При этом директор компании подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн грн. Документы, являвшиеся основанием для возмещения, содержали ложные сведения о поставленном товаре.