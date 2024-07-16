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Президент Финляндии утвердил закон, который блокирует миграцию из рф

22:36, 16 июля 2024
Закон является реакцией на опасения по поводу эскалации российской миграции на восточной границе.
Президент Финляндии утвердил закон, который блокирует миграцию из рф
Источник фото: Bloomberg via Getty Images
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Президент Финляндии Александр Стубб 16 июля утвердил так называемый закон о депортации, который вступит в силу 22 июля и будет действовать в течение года. Об этом сообщает «Yle».

«Я понимаю все правовые и гуманитарные сложности, связанные с этим законом. Обсуждение показало твердую приверженность финнов к вопросам национальной безопасности и правового государства», - написал Стубб на своем аккаунте в соцсети.

Как отмечается, новый закон, однако, не будет введен сразу после принятия. Как чрезвычайное мероприятие правительство и президент должны вместе оценить, когда будет достигнут порог для имплементации. Министр внутренних дел Мари Рантанен отметила, что для активации закона нужен высокий порог, пока нет ситуации, когда его применение было бы необходимым.

Закон является реакцией на опасения по поводу эскалации российской миграции на восточной границе. Теперь законодательство позволит финским пограничным органам отказывать в принятии просьб о предоставлении убежища при определенных обстоятельствах.

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