Финляндия приняла закон для блокирования мигрантов, следующих из рф

Пограничная служба получает полномочия отказывать потенциальным беженцам в пересечении границы.

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Парламент Финляндии проголосовал за принятие закона, который усиливает правила миграции, в том числе по рассмотрению просьб об убежище. Теперь прием заявок на предоставление убежища может быть временно прекращен, а просителям может быть отказано без права апелляции. Также пограничная служба получает полномочия отказывать потенциальным беженцам в пересечении границы, а тех, кто уже въехал – выдворять из страны без привлечения суда. Об этом пишет «Радио Свобода».

Как отмечается, законопроект ранее критиковали юристы и правозащитники, однако депутаты финского парламента проголосовали за его принятие большинством в 167 голосов против 31.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сказала, что если закон покажет свою эффективность в борьбе с нелегальной миграцией, Хельсинки сможет вернуться к рассмотрению вопроса об открытии пограничных пунктов на российской границе для легальных путешественников. Однако пока, заявила Рантонен, говорить об этом преждевременно.

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