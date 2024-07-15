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$4000-7000 за «билет» в Молдову: в Одесской области задержали 27 уклонистов

21:28, 15 июля 2024
Уклонисты сначала должны были попасть в непризнанное Приднестровье, а затем в Молдову.
$4000-7000 за «билет» в Молдову: в Одесской области задержали 27 уклонистов
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одесской области полицейские задержали 27 военнообязанных, которые пытались незаконно попасть в Молдову.

Правоохранители установили, что администратор телеграм-канала предоставил каждому из военнообязанных координаты с локацией сбора. По прибытии они должны были получить следующее сообщение с алгоритмом действий. Каждый из мужчин добирался до пункта назначения самостоятельно – поездом, автобусом, такси.

После сбора 27 мужчин получили сообщение по маршруту для безопасного пересечения границы вне официальных пунктов пропуска. Сначала они должны были попасть в непризнанное Приднестровье, а затем в Молдову.

«В случае успешного пешего перехода каждый из «туристов» должен был перевести от 4000 до 7000 долларов на криптокошелек их «путеводителя», – говорится в сообщении.

Относительно 27 нарушителей составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 кодекса Украины об административных правонарушениях.

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